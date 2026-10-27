جنوب سيناء: انطلاق خدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الخميس

أعلنت محافظة جنوب سيناء بدء تقديم خدمات شركة الغازات الطبيعية للسيارات «غازتك» بمحطة مصر للبترول بمدينة طور سيناء، اعتبارًا من الخميس المقبل تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال بتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الخطوة تأتي تلبية لاحتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات الغاز الطبيعي للسيارات داخل المدينة، وفي إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة الخدمات والتوسع في إتاحتها بمختلف المراكز.

وأوضح البيان أن الخدمات المقرر بدء تقديمها تشمل تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين أو السولار، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أسطوانات الغاز الطبيعي الخاصة بالسيارات؛ بما يتيح لأصحاب المركبات الاستفادة من هذه الخدمات المتكاملة في موقع واحد.