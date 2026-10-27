اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 1% في الربع الثالث بدعم الصادرات والاستثمارات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة بالربع السابق، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي.

وذكر البنك أن نمو الاقتصاد في الربع الثالث ارتفع مقارنة بنمو بلغ 0.6% في الربع السابق، كما تجاوز التوقعات السابقة للبنك الصادرة في أغسطس الماضي، والتي رجحت نموا بنسبة 0.3%.

وكان اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، قد نما بنسبة 1% خلال عام 2025، في ظل ضعف الاستثمار في المنشآت وتراجع قطاع البناء والتشييد.

وبدعم من الطفرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وما نتج عنها من طلب عالمي على أشباه الموصلات، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 1.8% في الربع الأول من عام 2026، وهو أقوى نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما توسع الاقتصاد بنسبة 2.2%.