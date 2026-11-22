كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مجموعة من الوسائل التي تساعد المسلم على التغلب على السرحان وكثرة التفكير أثناء الصلاة، والوصول إلى الخشوع وحضور القلب، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية والانشغال بالمشكلات والمسؤوليات المختلفة.

وأوضح أمين الفتوى أن انشغال الذهن أثناء الصلاة من الأمور التي يتعرض لها كثير من المصلين، وقد شرع الله سبحانه وتعالى سجود السهو لجبر النقص الذي قد يحدث في الصلاة نتيجة السهو والنسيان، مؤكدًا أهمية عدم الاستسلام للشرود الذهني، والعمل على استعادة التركيز كلما انشغل المصلي بأمور الدنيا.

السبب وراء السرحان وعدم التركيز في الصلاة

وقال الدكتور علي فخر، خلال لقاء تلفزيوني ، إن أولى خطوات الوصول إلى الخشوع تتمثل في استشعار المسلم حقيقة وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإدراك عظمة هذا الموقف الذي يتطلب حضور القلب والاهتمام بما يقوله ويفعله أثناء الصلاة.

وأضاف أن انشغال الإنسان بالتفكير في أمور الحياة ومشكلاتها، أو فيما يسعى إلى تحقيقه من أهداف وتنمية ما لديه من نعم، قد يكون سببًا رئيسيًا في تشتت ذهنه أثناء الصلاة، موضحًا أن الإنسان ينبغي أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على تدبير جميع أموره وحل مشكلاته، ولذلك لا يصح أن تستحوذ هذه الانشغالات على تفكيره وهو واقف بين يدي خالقه.

كيف يتغلب المسلم على السرحان ويحقق الخشوع في الصلاة؟

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن هناك خطوات عملية يمكن للمسلم اتباعها لمساعدته على التركيز أثناء الصلاة، من بينها أن يذكر نفسه باستمرار بأنه يقف في حضرة الله سبحانه وتعالى، وأن يعيد انتباهه إلى الصلاة بمجرد شعوره بالشرود أو انتقال تفكيره إلى أمور أخرى، مع عدم الاسترسال وراء الأفكار التي تشغله عن العبادة.

ولفت إلى أن الحرص على قراءة آيات قرآنية جديدة خلال الصلاة من الأمور التي تساعد على تنشيط الذهن وزيادة الانتباه، بدلًا من الاقتصار دائمًا على السور والآيات نفسها، إذ يسهم التنويع في القراءة في استحضار معاني الآيات والتدبر فيها، بما يساعد المصلي على زيادة التركيز وحضور القلب.

الاستعاذة والمعوذتان من وسائل التخلص من وساوس الشيطان

وبيّن الدكتور علي فخر أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة المعوذتين من الوسائل المهمة التي تعين المسلم على مواجهة الوساوس والأفكار التي تشتت انتباهه أثناء الصلاة، مشددًا على ضرورة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى والتفكر في معنى الوقوف بين يديه.

وأكد أن تحقيق الخشوع يحتاج إلى مجاهدة النفس والتدريب المستمر على ترك الانشغالات الدنيوية أثناء الصلاة، والعودة إلى التركيز كلما تعرض المصلي للسرحان، مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ في جميع أمور الحياة، وأن الصلاة مقام للعبادة والمناجاة ينبغي أن يمنحه المسلم كامل اهتمامه وحضور قلبه.



