أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم /الأحد/، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية؛ ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة و استقرارها، مجددة تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.