أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العلم أمانة قبل أن يكون شهادة، وأن تخرُّج الطلاب الوافدين في الأزهر الشريف لا يمثل نهاية الطريق، وإنما بداية عهد جديد مع العلم ومسئولية متجددة تجاه الدين والوطن والإنسان.

وأكد أن قيمة العالم لا تقاس بما يحمله من شهادات، وإنما بما يقدمه من نفع، وما يتركه من أثر، وما يجسده من علم وخلق، داعيًا الخريجين إلى أن يجعلوا من علمهم أمانة يؤدون حقها، ورسالة ينهضون بمقتضياتها، وألا يجعلوه وسيلة للمباهاة أو طلب المنزلة.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته اليوم الأحد في حفل تخرج الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الذي أُقيم بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، ود. محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ود. محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، ود. محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، عضو هيئة كبار العلماء، ود. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوفدين وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

واستهلَّ مفتي الجمهورية كلمته بالتعبير عن شكره لله تبارك وتعالى، ثم لكل من كان سببًا في انعقاد هذه الاحتفالية السنوية التي اعتادها الجميع وينتظرونها من عام إلى آخر، وخصَّ بالذِّكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله ورعاه، الذي يتبنى هذه اللقاءات باعتبارها واحدة من الأمور التي يعول عليها كثيرًا في تبليغ دين الله تعالى والتعريف بالأزهر الشريف جامعًا وجامعة، كما وجَّه الشكر إلى أسرة مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب، ومؤسسة السلام في العالمين، وجامعة الأزهر الشريف.

وقال فضيلته إنه حرص على حضور هذه الاحتفالية الكبرى؛ ليشارك في توديع أبنائه وبناته من الخريجين، الذين تشرف بمعرفة الكثير منهم والتواصل معهم خلال فترة عمله بالأزهر الشريف أمينًا لمجمع البحوث الإسلامية، أدام الله عطاءه، ثم استمر هذا التواصل مع بعض هؤلاء الطلاب عقب انتقاله إلى دار الإفتاء المصرية، معربًا عن اعتزازه بهذه العلاقة العلمية والإنسانية التي تجمعه بأبناء الأزهر الوافدين.

ووجَّه مفتي الجمهورية حديثه إلى خريجي الأزهر الوافدين، متناولًا جملةً من المعاني والرسائل التي ترسم ملامح مسئوليتهم في المرحلة المقبلة، وتحدد طبيعة الدور المنتظر منهم في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

وقد خاطب فضيلته الخريجين الذين يقفون على عتبة مرحلة جديدة من حياتهم، بعد أن طووا صفحة من صفحات الطلب والتحصيل، وقطفوا ثمرة أعوام من الجِد والاجتهاد والمثابرة، موضحًا أن الشهادة التي ينالونها ليست نهاية الطريق، وإنما بداية عهد جديد مع العلم ومسئولية متجددة تجاه الدين والوطن والإنسان.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب قدموا إلى الأزهر من بلاد شتى، وجمعهم مقصد واحد هو طلب العلم والارتواء من منابعه والتفقه في الدين، والعودة إلى مجتمعاتهم بما ينفع الناس ويسهم في بناء الإنسان وإصلاح العمران، داعيًا إياهم إلى جعل علمهم أمانة يؤدون حقها، ورسالة ينهضون بمقتضياتها، بعيدًا عن المباهاة وطلب المنزلة؛ لأن قيمة العالم الحقيقية تكمن في نفعه وأثره وما يجسده من علم وخلق.

وأضاف مفتي الجمهورية أن خريجي الأزهر يحملون اليوم أمانة المنهج الأزهري إلى بلادهم ومجتمعاتهم، ومن ثم عليهم أن يكونوا سفراء صادقين له، لا بمجرد الانتساب إليه، وإنما بتمثُّل قيمه في سلوكهم، وتجسيد مبادئه في مواقفهم، وإظهار سماحته في تعاملهم مع الناس.

وأوضح أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مؤسسة لتعليم العلوم فحسب، بل كان -ولا يزال- منارة علمية وحضارية، ومدرسة لصناعة الوعي وترسيخ الاعتدال وبناء الإنسان وإشاعة ثقافة التعايش والسلام، داعيًا الخريجين إلى أن يكونوا دعاة رحمة لا دعاة خصومة، وأصحاب حوار لا أسرى تعصب، وأهل علم وبصيرة لا أسرى انفعال أو اندفاع؛ فالعالم الأزهري الحق هو الذي يجمع بين رسوخ العلم وسماحة الخلق، وبين وضوح المنهج وسعة الأفق.

وتابع فضيلته مُذكِّرًا الخريجين بأن أوطانهم تنتظر عطاءهم، وأن أعظم ما يمكن أن يقدموه لها هو العودة بعقول مستنيرة ونفوس متزنة وقلوب عامرة بحب الخير للناس جميعًا، لافتًا إلى أن مجتمعاتهم تتطلع إلى إسهامهم، وأجيالهم القادمة تنتظر منهم القدوة الصالحة والنموذج الذي يجمع بين رسوخ العلم ونبل الخلق.

ودعا الطلبة العائدين إلى بلادهم أن يحملوا معهم مشروعات علمية ودعوية وتربوية، وأن يكونوا مسلحين بالقدرة على فهم قضايا الواقع، والإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر، ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بالحكمة والعلم والبصيرة. وأوضح أن خير ما يترجم به العلم إلى واقع أن يتحول إلى عمل نافع، وأن تتجاوز آثاره حدود الفرد إلى رحابة المجتمع، وأن يكون صاحبه لَبِنة في بناء وطنه وعنصرًا فاعلًا في نهضته.

وانتقل مفتي الجمهورية إلى بيان أن الاختلاف بين البشر، على تنوع لغاتهم وأجناسهم وثقافاتهم، ليس مدعاة للتنازع والتباغض، وإنما سبيل للتعارف والتكامل والتعاون، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف جمع أبناءه من مختلف البلدان، وعاشوا في رحابه تجربة علمية وإنسانية تكرس هذه الحقيقة. واستشهد فضيلته بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13]، داعيًا الخريجين إلى حمل هذه الرسالة إلى العالم، والإسهام في إطفاء نيران الكراهية ومقاومة خطابات التطرف ومد جسور التفاهم بين الثقافات والحضارات، فالعالم اليوم أحوج ما يكون إلى كلمة حكيمة، وعالم مستنير، وداعية يدرك أن رسالة الدين تقوم على هداية الإنسان وصيانة كرامته وإعمار الحياة وإرساء دعائم العدل والسلام.

وأكَّد فضيلته أن تخرُّج الطلاب اليوم لا يعني انتهاء صلتهم بالأزهر الشريف، بل يعني انتقال هذه الصلة من مرحلة التلقي إلى آفاق العطاء، ومن مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والبناء، موضحًا أن الأزهر سيظل بيتهم العلمي والروحي، وأن صلتهم به ستبقى مصدر اعتزاز وانتماء، كما سيظل اعتزازه بهم موصولًا بما يحققونه من نفع في مجتمعاتهم، وما يقدمونه من نماذج مشرفة للعالم الأزهري الذي يجمع بين أصالة المرجعية وفقه الواقع، وبين العلم والعمل، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح الواعي على العالم، ودعاهم إلى أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يجعلوا من أنفسهم امتدادًا لرسالة الأزهر، ومن علمهم جسرًا يصل بين تراث الأمة وأسئلة حاضرها وتطلعات مستقبلها.

وفي ختام كلمته، وجَّه مفتي الجمهورية، رسالة إلى الخريجين أكد فيها أن الأزهر لا يودعهم اليوم، وإنما يرسل معهم رسالته إلى العالم؛ رسالة العلم والرحمة، والوسطية والاعتدال، والحوار والتعارف، والسلام والتعايش، ودعاهم إلى المضي إلى أوطانهم حاملين في عقولهم نور العلم، وفي قلوبهم محبة الإنسان، وفي ضمائرهم أمانة الرسالة، وأن يجعلوا من مسيرتهم شاهدًا على أن العلم الحق لا يكتمل أثره إلا إذا اقترن بالعمل، وأن الانتساب إلى المؤسسات العريقة ليس شرفًا فحسب، بل مسؤولية تستوجب الوفاء والعطاء.

تأتي مشاركة مفتي الجمهورية في هذه الاحتفالية تأكيدًا لاهتمامه بالطلاب الوافدين، وحرصه على تعزيز صلتهم بالأزهر الشريف، وتقديرًا لما يمثله هؤلاء الطلاب من امتداد لرسالته العلمية والدعوية في مختلف بلدان العالم، فضلًا عن أهمية إعداد أجيال من العلماء والدعاة القادرين على حمل المنهج الأزهري الوسطي، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، والإسهام بعلمهم في خدمة مجتمعاتهم وبناء أوطانهم.