يواصل مشروع «ScanPyramids» (مسح الأهرامات) أبحاثه العلمية داخل هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، باستخدام أحدث تقنيات التصوير الصوتي المتقدمة، بهدف استكمال دراسة الفراغ الكبير الذي سبق اكتشافه أعلى البهو العظيم داخل الهرم عام 2017، والعمل على تحديد موقعه وأبعاده وامتداده المكاني بمزيد من الدقة، وذلك في إطار الجهود العلمية لاكتشاف أسرار أهرامات الجيزة ودراسة تكوينها المعماري باستخدام تقنيات حديثة آمنة تماما على الآثار وغير متلفة وغير نافذة.

مسح الأهرامات

ويُنفذ المشروع بقيادة كلية الهندسة بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية المتخصصة في ألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استمرار الأبحاث العلمية بمشروع «ScanPyramids» يعكس حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتقنيات العلمية الحديثة في دراسة آثارها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون العلمي المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية ونظيراتها الدولية، بما يسهم في تعميق المعرفة العلمية بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات البحث العلمي التي تعتمد على أساليب الفحص غير المتلف، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواقع والمباني الأثرية وأصالتها، مؤكدًا أهمية مواصلة الدراسات العلمية المتخصصة التي تسهم في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتبرز ما تتمتع به مصر من إرث حضاري فريد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المرحلة الحالية من المشروع تركز على إجراء قياسات علمية متقدمة باستخدام تقنيات التصوير الصوتي، بهدف جمع بيانات إضافية حول الفراغ الكبير المعروف باسم «ScanPyramids Big Void»، والذي تم الكشف عنه أعلى البهو العظيم داخل هرم خوفو، باستخدام ثلاث تقنيات مستقلة للتصوير بالميونات (Muon Radiography).

وأشار إلى أن هذه القياسات تستهدف تحسين دقة تحديد الموقع الهندسي للفراغ وأبعاده وامتداده داخل جسم الهرم، من خلال توظيف تقنيات علمية مكملة لنتائج الدراسات السابقة، مؤكدًا أن جميع الأعمال تُنفذ وفق ضوابط علمية وأثرية دقيقة، وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، بما يضمن عدم التأثير على سلامة الهرم أو عناصره المعمارية.

وفي هذا السياق، يقوم، حالياً، فريق البحث المشترك من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة ميونخ التقنية بألمانيا (Technical University of Munich – TUM)، بعمل سلسلة من القياسات الحقلية على واجهات هرم خوفو، باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة للتصوير الصوتي، في إطار المرحلة الجديدة من الدراسات العلمية الخاصة بالفراغ الكبير.

ومن جانبه، أشار الأستاذ أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، إلى أن أعمال القياس تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المنطقة الأثرية، وتحت الإشراف الأثري المتخصص، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الهرم أثناء تنفيذ الأبحاث، موضحاً أن الفريق البحثي استخدم أجهزة قياس صوتية متطورة على واجهات الهرم لجمع البيانات العلمية اللازمة لدراسة الفراغ المكتشف، دون الحاجة إلى إجراء أي أعمال حفر أو تدخلات مادية في البناء الأثري، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تمثل امتدادًا لسلسلة من الدراسات التي شهدتها منطقة أهرامات الجيزة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تحقيق نتائج علمية مهمة بشأن التكوين الداخلي لهرم خوفو.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع «ScanPyramids» نجح، منذ انطلاق أبحاثه، في الكشف عن عددًا من الاكتشافات العلمية البارزة داخل هرم الملك خوفو، من أهمها الفراغ الكبير أعلى البهو العظيم للهرم، وذلك باستخدام تقنيات التصوير بالميونات، التي تتيح دراسة الكثافة الداخلية للمنشآت الضخمة دون إحداث أي تدخل مادي بها. وفي عام 2023 تم الكشف عن ممر خفي خلف جمالون المدخل الشمالي للهرم، عُرف باسم «North Face Corridor»، باستخدام تقنيات المسح بالرادار والموجات الصوتية والتصوير بالميونات. وتمكن الفريق آنذاك من تصوير الممر من الداخل لأول مرة منذ نحو 4500 عام، باستخدام منظار دقيق لا يتجاوز قطره 8 ملليمترات، تم تمريره عبر فتحات دقيقة بين الأحجار، مما أتاح توثيق الممر والكشف عن تفاصيله الداخلية دون إحداث أي تلف في البناء الأثري.

وتأتي الأبحاث الحالية استكمالًا لهذه الجهود، في إطار منهج علمي متكامل يعتمد على توظيف تقنيات متعددة ومتطورة لدراسة التكوين الداخلي للأهرامات، بما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية بأساليب بنائها وتطورها المعماري، مع الحفاظ على سلامتها وقيمتها الأثرية والتاريخية.