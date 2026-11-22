تحدث عمرو الحديدي نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهة فريقي الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال الحديدي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اصبح لدينا فرق كثيرة تدخل على خط المنافسة مثل بيراميدز وزد وسيراميكا والمنافسة أصبحت غير مقتصرة على الاهلي والزمالك فقط.

وأضاف: الحسين عموتة لم يقدم نصف المطلوب منه مع الأهلي حتى الان، والكرات الثابتة سلاح قوي لبيراميدز امام الاهلي وعلى مدافعي الاهلي الحذر.

وتابع: لابد أن تكون درجة تركيز لاعبي الاهلي غدا امام بيراميدز عالية للغاية ، اتمنى ان يبداً الاهلي بسفيان بن جديدة اساسياً غدا أمام بيراميدز ولمساته تقول أنه لاعب سيأتي منه شئ مميز.

وواصل: الجماهير تتعامل مع سفيان بن جديدة على انه سفيان رحيمي وهذا يشكل ضغطا كبيرا على اللاعب، لأن سفيان بن جديدة ليس رحيمي لكنه خامة جيدة.