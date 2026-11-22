حقق منتخب السعودية للناشئين فوزًا ثمينًا على نظيره الفرنسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، المقامة حاليًا في قطر.

ونجح الأخضر في حصد انتصاره الأول بالبطولة، بعدما تجاوز خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب أوروجواي بنتيجة 3-2، ليعود بقوة إلى سباق المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

شامان القحطاني يقود الأخضر للفوز

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب شامان القحطاني، الذي تمكن من هز الشباك الفرنسية في الدقيقة 73، ليمنح المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمونديال.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة الرابعة، بعدما حقق نتيجة مهمة أمام أحد أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة.

مواجهة هايتي تحسم مشوار السعودية في المجموعة

ويختتم الأخضر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب هايتي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، حيث يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة تضمن له مواصلة مشواره في البطولة وتعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.