قالت الفنانة بدرية طلبة إن الزواج لا يعني انتهاء الرومانسية، لكن الحب بعد الزواج يتغير في أشكاله، ويصبح مرتبطًا بالمواقف والتفاصيل اليومية والتبادل بين الزوجين، مش بس بالهدايا والكلام الحلو.

وأضافت بدرية طلبة، مقدمة برنامج «قعدة حموات» المذاع على قناة TEN، أن كثيرًا من الفتيات يحلمن منذ الصغر ببيت الزوجية الذي يحقق كل أحلامهن، ويتوقعن حياة مليئة بالرومانسية والهدايا والورد، وأن الزوج يحرص على تقديم الفطار لهن في السرير، ويعود من العمل حاملًا البطيخ والورد.

وأوضحت أن بعض هذه الأحلام قد تصطدم بواقع الحياة الزوجية، قائلة إن الزوج ممكن يجيب ورد في أول أسبوع، وفي الأسبوع الثاني يبدأ في إحضار طلبات البيت، وبعدها قد يتحول الأمر إلى حالة من «الاستغماية»، بحيث يهرب كل طرف من الآخر بدلًا من طلباته ومسؤولياته.

وأكدت بدرية طلبة أنها ليست ضد الرومانسية أو الأحلام، لكنها ترى أن الحب بعد الزواج لا ينتهي، وإنما يتخذ أشكالًا مختلفة، موضحة أن الزوج قد لا يجيد كتابة رسائل الغرام، لكنه يستيقظ مبكرًا ويذهب إلى عمله من أجل توفير المال لزوجته، وقد لا يشتري الورد، لكنه يترك كل شيء ويقف بجانبها عندما يعلم أنها مريضة.

وأشارت إلى أن التعبير عن الحب قد يكون من خلال شراء الأشياء البسيطة التي تسعد الزوجة عندما تكون متضايقة، أو الاهتمام باحتياجاتها وتقديم الهدايا، لافتة إلى أن الرومانسية لا تقتصر على المظاهر، بل تظهر في المواقف والاهتمام الحقيقي.

وأكدت بدرية طلبة، أن العلاقة الزوجية تقوم على الأخذ والعطاء، محذرة من أن اعتقاد أحد الطرفين بأنه سيظل يأخذ دون أن يقدم شيئًا للطرف الآخر أمر خاطئ، قائلة: «لو فاكرة إن أنتِ هتفضلي تاخدي تاخدي وما تديش تبقي غلطانة، الراجل بيزهق».