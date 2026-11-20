أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الاختلافات والخلافات بين الزوجين جزء طبيعي من الحياة الأسرية، ولا تعني بالضرورة وجود خلل في العلاقة، مشددًا على أن الزواج نعمة إلهية تستحق التقدير والمحافظة عليها.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن لكل إنسان طبيعة وتكوينًا مختلفًا يتشكلان وفقًا للبيئة التي نشأ فيها، وطريقة تربية والديه، والظروف الاجتماعية المحيطة به، وهو ما يفسر اختلاف وجهات النظر والطباع بين الزوج والزوجة.

وأشار إلى أن التقاء شخصين يحمل كل منهما شخصية وخلفية مختلفة، ونجاحهما في مشاركة تفاصيل الحياة تحت سقف واحد، من الأمور التي تستحق التأمل في قدرة الله وعظمته، لافتًا إلى أن استمرار العلاقة يتطلب قدرًا من التفاهم والرحمة وتقبل الاختلاف.

وشدد على أهمية عدم الوقوف طويلًا أمام الخلافات اليومية أو السماح لها بالتأثير سلبًا على استقرار الأسرة، داعيًا إلى استلهام الدروس من المواقف النبوية في التعامل مع الأزمات، مستشهدًا بحادثة الإفك وما شهدته من ابتلاء للسيدة عائشة رضي الله عنها.

واختتم موافي حديثه بالاستشهاد بقول الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، مؤكدًا أن المودة والرحمة أساس العلاقة الزوجية، وأن الزواج من آيات الله التي ينبغي الحفاظ عليها وتقدير قيمتها.