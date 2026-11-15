حسام موافي: نفسي نظبط شغلنا على مواعيد الصلاة

دعا الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى إعادة تنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتوافق مع مواقيت الصلاة، مشيرًا إلى أهمية استثمار ساعات الصباح المبكرة ومنح الأسرة وقتًا كافيًا، بدلًا من نمط الحياة الذي يستحوذ فيه العمل على معظم ساعات النهار والمساء.

حسام موافي يدعو لإعادة تنظيم مواعيد العمل بما يتوافق مع الصلاة

وأكد موافي أهمية ارتباط النظام اليومي للإنسان بمواقيت الصلاة، باعتبارها إطارًا يساعد على تنظيم الوقت وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والعبادة والاهتمام بالأسرة، بما يتيح للإنسان الاستفادة من ساعات يومه بصورة أفضل.

وقال الدكتور حسام موافي، في حديثه عن تنظيم الحياة اليومية: «نفسي نظبط شغلنا على مواعيد الصلاة.. نصحى نبدأ شغل بعد الفجر، وناكل الظهر، ونقعد مع ولادنا ونتفسح معاهم وقت المغرب، ونصلي العشاء وننام».

وأوضح أن هذا النظام يقوم على الاستيقاظ مبكرًا وبدء العمل عقب صلاة الفجر، وتخصيص وقت لتناول الطعام والعبادة، ثم قضاء وقت مع الأبناء والخروج معهم خلال فترة المغرب، على أن ينتهي اليوم بصلاة العشاء والنوم.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النمط من الحياة من شأنه إتاحة مساحة أكبر للاهتمام بالأبناء والاستمتاع بالوقت الأسري، بدلًا من استمرار الانشغال بالعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، بما يحد من الوقت المتاح للحياة الشخصية والعائلية.