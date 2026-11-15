الفصائل اليمنية تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي

أعلنت ميلشيات الحوثي اليمنية استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخين بالستيين.

ووفق البيان الصادر عن الميليشيا؛ فقد تم استهداف تجمع للقوات المسلحة السعودية في معسكر قعوة ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج بستة صواريخ بالستية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة المدينة المنورة، في تطور يأتي وسط تصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف مناطق داخل المملكة العربية السعودية.

ووفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء تركي المالكي، فإن القوات تمكنت من رصد الطائرة المسيّرة والتعامل معها وتدميرها، في إطار الإجراءات الدفاعية الرامية إلى حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.