إصابة قائد لواء خان يونس بحماس بجروح خطيرة وبتر ساقه في غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس، نجا من الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، الخميس الماضي، لكنه أصيب بجروح خطيرة في الرأس، وخضع لعملية بتر إحدى ساقيه.

وذكرت الصحيفة، أن استهداف أبو إسماعيل جاء ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية تستهدف قيادات بارزة في الجناح العسكري لحماس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى تنفيذ ضربة أخرى استهدفت أحد قادة الحركة خلال ليلة السبت إلى الأحد.

وبحسب التقرير، وصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون العملية بأنها المحاولة الخامسة لاستهداف قائد لواء تابع لحماس خلال الشهرين الماضيين، في إطار ما قالوا إنه تحرك منهجي لتفكيك سلسلة القيادة العليا للجناح العسكري للحركة.

وأشار التقرير إلى أن قائمة العمليات شملت مقتل أحمد غندور، قائد لواء شمال غزة، إلى جانب استهداف قيادات لواء خان يونس، حيث أسفرت إحدى الضربات عن مقتل رفاع سلامة، بينما أصابت ضربة أخرى خليفته محمد أبو إسماعيل بجروح بالغة.

كما أشار إلى استهداف قيادات لواء رفح، ومن بينهم نائل أبو عبيد، الذي قُتل في 15 سبتمبر الماضي، وسمير أبو يونس، الذي تعرض لضربة إسرائيلية خلال الليل بين السبت والأحد.

ضغوط إسرائيلية على القيادة العسكرية لحماس

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين أمنيين قولهم إن العمليات التي نفذتها القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، تفرض ضغوطًا متزايدة على الجناح العسكري لحماس، الذي يواجه صعوبات في استعادة قدراته القيادية والحفاظ على سيطرته الميدانية.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أن حماس تستعد لاحتمال تنفيذ هجمات عبر مسارين؛ الأول يتمثل في عمليات محدودة لا تصل بالضرورة إلى مستوى التصعيد الواسع، مثل إطلاق النار من قناصة أو زرع عبوات ناسفة أو تنفيذ هجمات متفرقة.

أما المسار الثاني، فيتعلق بمحاولة تنفيذ هجوم واسع النطاق على غرار هجوم 7 أكتوبر، أو عملية محدودة تستهدف اختطاف أحد الجنود الإسرائيليين، بهدف امتلاك ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة إسرائيل، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية التي أوردتها الصحيفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قيادات وعناصر حماس في قطاع غزة، وسط تحذيرات إسرائيلية من احتمال تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد.