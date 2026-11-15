تعاون مشترك بين مديرية الطب البيطرى بدمياط وكلية الزراعة فى مجال التدريب

استقبلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط اليوم /الأحد/ مجموعة من الطلاب في إطار التعاون المشترك مع كلية الزراعة بجامعة دمياط، للتعريف بالخدمات البيطرية والمجتمعية المختلفة التي تقدمها المديرية ودورها في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ، وذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، ونقل الخبرات العلمية والعملية، ودعم تأهيل الكوادر الشابة.

تضمنت الفعاليات التعريف بالخدمات البيطرية والمجتمعية التي تقدمها المديرية، ومن أبرزها البرامج الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتطوير السلالات المحلية من خلال انتقاء السلالات عالية الإنتاجية، بما يسهم في تحسين معدلات النمو وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

كما تم تسليط الضوء على أهمية التلقيح الاصطناعي باعتباره أحد الركائز الحديثة في تنمية وتحسين السلالات الحيوانية، ودوره في رفع الكفاءة الإنتاجية للأبقار والماشية، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي .

وتناول اليوم التدريبي عددًا من الموضوعات العلمية والتطبيقية المهمة، شملت: الأمراض المنتشرة في المجترات وطرق مقاومتها والوقاية منها - جداول التحصينات وأهميتها في حماية الحيوانات من الأمراض الوبائية - التلقيح الاصطناعي وأغراضه وأهم الفنيات المرتبطة بتطبيقه.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص مديرية الطب البيطري بدمياط على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على دور الخدمات البيطرية في حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مستقبل القطاع البيطري والإنتاج الحيواني.