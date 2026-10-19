البطل الأولمبي سيف عيسى: حصلت على دعم كبير من الدولة بعد حصدي للميدالية الأولمبية

أكد البطل الأولمبي سيف عيسى، أنه بدأ مسيرته الرياضية بممارسة رياضة التايكوندو في النادي بشكل طبيعي .



وقال سيف عيسى في كلمته في جلسة الشباب والرياضة بمنتدى مصر، : " مع دخولي لمنتخب مصر بدأت أحصل على ميداليات وأفوز ببطولات محلية وقارية".



وأضاف سيف عيسى:" حصولي على ميدالية في الاولمبياد كان حلم وحصلت على ميدالية في أولمبياد طوكيو والرياضة ممكن تكون كارير لي مش هواية فقط ".

وتابع سيف عيسى: "الرياضة ممكن تكون كارير والبطل الرياضي بيشرف الدولة وبيحقق حاجة لبلده"، مضيفا:" بعد تحقيقي لميدالية اولمبية حصلت على دعم كبير من الدولة والشركات الراعية لي ".

وأكمل سيف عيسى: "لازم الشباب يشوف أن البطل الأولمبي بيحصل عليه تركيز واهتمام ولازم الشاب يفكر إنه يكون زي البطل الرياضي "، مضيفا:" يجب التركيز بشكل اكبر على الألعاب الفردية ".

