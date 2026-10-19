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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ قنا: منتدى "مصر 2026" يمثل فرصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار لدفع عجلة التنمية

منتدى "مصر 2026"
منتدى "مصر 2026"
أ ش أ

أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، أن منتدى "مصر 2026" يمثل فرصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار المتميزة التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه يمثل جسراً حقيقياً للتواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026، اليوم /الإثنين/، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والخبراء، لمناقشة مسارات التنمية في مصر.

وأشار محافظ قنا إلى أن المنتدى يعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، ويناقش أربعة محاور رئيسية تشمل: بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، بالإضافة إلى المحور الاقتصادي الذي يستهدف الانتقال من الاستقرار الاقتصادي إلى النمو والإنتاج والتنافسية، فضلاً عن عقد ورش عمل لمناقشة شواغل الرأي العام مثل ملفات الإيجار القديم، والتصالح، والأسعار، والتشجير.

كما أشار الببلاوي إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت رسائل هامة حول خطورة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة تحري الدقة والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، وأهمية رفع الوعي خاصة بين فئتي الأطفال والشباب.

وشدد محافظ قنا على أن بناء الجمهورية الجديدة يبدأ من إيمان كل مواطن بأهمية دوره وقدرته على صنع الفارق في وطنه، لافتاً إلى أن توصيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى تهدف إلى الاستماع لكافة الآراء ومناقشتها؛ تأكيداً على أن الاختلاف في الرؤى جائز، ولكن الجميع يرحل وتبقى مصر.

محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي منتدى مصر 2026

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