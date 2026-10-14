صحة بني سويف تحصد المركز الأول بالصعيد والسابع جمهوريًا بمسابقة الأمان المعملي

حصلت مديرية الصحة ببني سويف على المركز الأول على مستوى محافظات الصعيد، والمركز السابع على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة الوطنية للأمان المعملي، في إطار الجهود المبذولة لتطبيق معايير السلامة والجودة داخل المعامل الطبية.

من جانبه، وجّه الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر والتقدير للفريق المشارك في المسابقة، مثمنًا جهودهم وتعاونهم في تمثيل المديرية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل والالتزام بمعايير الأمان المعملي في أداء المهام اليومية.

وجاءت المشاركة بتوجيهات ومتابعة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، وبجهود إدارة المعامل بقيادة الدكتورة مروة عمر غنيم، وبمشاركة فريق العمل الذي ضم الدكتور عمرو ناصر محمد، والدكتورة إلهام عبد العاطي فرغلي، والدكتورة هاجر محمد أحمد، والدكتورة إيمان شعبان عبد التواب، والدكتورة منى ماهر سيد، والدكتورة شهد محمد.

وتأتي المشاركة في المسابقة في سياق الاهتمام بتطبيق اشتراطات الأمان المعملي، والالتزام بإجراءات السلامة والجودة داخل المعامل الطبية، بما يدعم سلامة العاملين والمتعاملين مع الخدمات المعملية، ويحافظ على انتظام العمل وفقًا للمعايير المعتمدة.