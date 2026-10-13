جامعة بني سويف: إحالة واقعة وفاة أحد المواطنين أمام المستشفى الجامعي إلي النيابة العامة ⁩

أعلنت جامعة بني سويف في بيان رسمي لها علي صفحتها حول واقعة وفاة أحد المواطنين أمام المستشفي الجامعي جاء فيه:-

في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وفاة أحد المواطنين أمام مستشفى بني سويف الجامعي، تؤكد جامعة بني سويف أنها تتابع الواقعة باهتمام بالغ وشفافية كاملة.

وتعلن الجامعة أن الواقعة قد أُحيلت إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق، كما تم فتح تحقيق عاجل وفوري داخل مستشفى بني سويف الجامعي للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، ومراجعة كافة الإجراءات المتبعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.



وتهيب جامعة بني سويف بالجميع تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير موثقة، احترامًا لسير التحقيقات وحقوق جميع الأطراف.



وتؤكد الجامعة أنها ستعلن للرأي العام بشفافية كاملة نتائج ما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

