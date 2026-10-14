محافظ بني سويف يُتابع مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ الابتدائي

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، سير العمل في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أواخر سبتمبر الماضي، حيث حرص على متابعة أعمال الفحص ميدانيًا، والتفاعل مع الفريق الطبي والتلاميذ، ومناقشة المسؤولين في آليات التنفيذ ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمدرسة الإيمان بشارع عبد السلام عارف، بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وخلال جولته داخل المدرسة، تابع المحافظ جانبًا من إجراءات الكشف على التلاميذ، واستمع إلى شرح من أعضاء الفريق الطبي حول خطوات الفحص، التي تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، وقياس الطول والوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم، للكشف المبكر عن مؤشرات الأنيميا والسمنة والتقزم، وتحديد الحالات التي تستدعي المتابعة الطبية.

وحرص المحافظ على التحدث مع التلاميذ بصورة بسيطة وقريبة منهم، وداعبهم خلال جولته، وسألهم عن أحوالهم ومدى تعاونهم مع الفريق الطبي، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل، بما يساعد على تشجيعهم على إجراء الفحوص والاستفادة من المبادرة.

كما ناقش المحافظ المسؤولين في آليات تنفيذ المبادرة داخل المدارس، مؤكدًا أهمية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرات الرئاسية التي تستهدف صحة المواطنين، لا سيما الأطفال، من خلال ضمان وصول خدمات الفحص إلى جميع الطلاب المستهدفين، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تدخل طبي.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم والتأمين الصحي والأزهر والوحدات المحلية، مع المتابعة الميدانية المنتظمة لسير العمل، والتأكد من انتظام الفرق الطبية وتوافر المستلزمات اللازمة، وتذليل أي معوقات قد تؤثر في تنفيذ المبادرة أو وصول خدماتها إلى التلاميذ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لتنفيذ المبادرة، التي تستهدف فحص أكثر من 512 ألف طالباً وطالبة في 818 مدرسة على مستوى المحافظة، بواقع 98,550 طالبًا في 98 مدرسة بالحضر، و413,831 طالبًا في 720 مدرسة بالريف، من خلال 60 فريقًا طبيًا، منها 20 فريقًا بالحضر و40 فريقًا بالريف.

وأضاف أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن مؤشرات الأنيميا والسمنة والتقزم، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحالات التي تستدعي المتابعة، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال.

فيما أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، استمرار التنسيق مع التأمين الصحي والتربية والتعليم والأزهر لمتابعة تنفيذ المبادرة ميدانيًا، والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وانتظام أعمال الفحص وتقديم الخدمات للتلاميذ المستهدفين.

وأشار الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أهمية تنفيذ المبادرة بالتزامن مع العام الدراسي، لما تمثله من دور في اكتشاف المشكلات الصحية التي قد تؤثر في نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي، مؤكدًا أهمية الاكتشاف المبكر للحالات وإحالتها للمتابعة الطبية اللازمة.