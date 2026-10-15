جامعة بني سويف: صرف مكافآت النشر الدولي لـ460 عضو هيئة تدريس بالكليات

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف صرف مكافآت النشر الدولي لعدد 460 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة، بعدد 22 كلية، بإجمالي 6،1 مليون عن عدد 1750 بحث دولى ، وذلك تقديرًا للجهود البحثية المتميزة وتعزيزًا لمكانة الجامعة في التصنيفات الأكاديمية والبحثية على المستويات المحلية والدولية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن هذه المكافآت تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم العلمية في الدوريات والمجلات الدولية المرموقة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج العلمي وزيادة التأثير البحثي للجامعة، كما تعكس هذه الخطوة اهتمام الجامعة بدعم الباحثين وتحفيزهم على مواصلة التميز والابتكار العلمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية ويعزز من قدرة الجامعة على المنافسة في المحافل الأكاديمية المختلفة.

واكد حرص جامعة بني سويف على استمرارها في تقديم مختلف أوجه الدعم للمنظومة البحثية، إيمانًا بدور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وحرصًا على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم الباحثين وتسهم في إنتاج أبحاث علمية متميزة تسهم في تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة إقليميًا ودوليًا.

