محافظة بني سويف تواصل مشاركتها في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي المطور للوحدات المحلية القروية بقرى «حياة كريمة»

شاركت محافظة بني سويف بفاعلية في ورشة العمل والتدريب التطبيقي التي استضافتها محافظة الأقصر، لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الهياكل التنظيمية المطورة للوحدات المحلية القروية، وذلك في إطار مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلي المحافظات الأربع المشاركة في المشروع، وهي بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.

وأوضح الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة ومقرر لجنة التطوير المؤسسي، أن المشاركة تأتي في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وإشراف السيد بلال حبش، نائب المحافظ، بمواصلة جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل المحلي، وتطوير الهياكل التنظيمية للوحدات المحلية القروية، بما يدعم كفاءة الأداء الإداري ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الورشة تتضمن التطبيق العملي على بيانات العاملين بالقرى المستهدفة ومراجعتها، وتحليل الفجوات بين الوضع القائم والهيكل التنظيمي المعتمد، وصولًا إلى إعداد مقترحات التسكين الوظيفي ومستندات التنفيذ اللازمة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي قد تواجه التطبيق على أرض الواقع، وتوحيد منهجية العمل بين المحافظات المشاركة.

وأشار إلى أن وفد المحافظة يضم أعضاء من لجنة وفريق التطوير المؤسسي، وهم: علاء سعيد، ووليد كامل، نائب رئيس مركز ومدينة ببا، ومحمد عبد الباقي من إدارة الموارد البشرية، ونانسي طه، وشريف حنفي، وسارة عاطف، وأحمد عادل، أعضاء فريق الهيكل المؤسسي والوحدة الاقتصادية.

وتُعقد الورشة بتوجيهات الدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور محمد عفيفي، مدير عام مشروع الدعم الفني، فيما تتولى الدكتورة الشيماء أحمد عبد الفتاح، مسؤول التطوير المؤسسي بالمشروع، إدارة الجلسات والتدريب التطبيقي لفرق العمل المشاركة.

وتأتي مشاركة محافظة بني سويف في إطار جهود تطوير منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الهياكل التنظيمية والإدارية بالوحدات المحلية القروية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



