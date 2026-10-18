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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف تضبط 2.8 طن مخللات و1300 لتر لبن غير صالح للاستهلاك

حملات تموينية ببني سويف
حملات تموينية ببني سويف

شنّت إدارة تموين الفشن حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ التموين، في إطار توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، وبتكليفات أشرف سليم، مدير إدارة تموين الفشن، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، شملت 1300 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و2800 كيلوجرام من المخللات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.

أسفرت الحملات الرقابية على منافذ التموين عن تحرير 16 مخالفة، تضمنت 10 مخالفات لعدم الإعلان عن قائمة الأسعار، و4 مخالفات لعدم إعطاء المواطنين بون الصرف، ومخالفتين لعدم وجود سجل الزيارات داخل المنشأة.

وفي إطار الحملات على الأسواق، تمكنت الأجهزة التموينية من ضبط 1300 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و2.8 طن من المخللات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخالفتين لعدم الإعلان عن قائمة الأسعار، ومخالفة واحدة لعدم وجود شهادة صحية سارية.

واستهدفت الحملات المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المدعم ومطابقته للمواصفات القانونية، وأسفرت عن تحرير مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

كما تم تحرير مخالفة للتصرف في شيكارتين من الدقيق المدعم، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين.

وأكدت إدارة تموين الفشن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، في إطار استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ التموين، لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 

بني سويف تموين الفشن تموين بني سويف

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