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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الخدمية بمركز ببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الخدمية والتنموية بدائرة مركز ومدينة ببا، وذلك بحضور الدكتور عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب، في إطار التنسيق والتعاون لمتابعة احتياجات المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وحضر الاجتماع  أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، والمهندس ناصر فراج، مدير مديرية الطرق والنقل.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والمشروعات المقترحة، شملت دراسة مدي امكانية إنشاء كوبري للسيارات على مزلقان فابريقة ببا، والاستفادة من كوبري السلطاني، فضلا عن المساهمة في قيام مقر ومحيط إدارة المرور بانهاء اجراءات المواطنين بسهولة، إلى جانب متابعة إجراءات تخصيص وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية كفر ناصر، ومستجدات محطات المعالجة الجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع الصرف الصحي.

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