صحة بني سويف: تجهيز قسم علاج طبيعي جديد بالوحدة الصحية لخدمة أهالي قرى سدس بمركز ببا

تواصل مديرية الصحة ببني سويف أعمال تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة سدس الصحية التابعة لإدارة ببا، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القرى، وضمن جهود تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاج طبيعي متطورة وقريبة من المواطنين بالمستويات كافة.

وأشار وكيل الوزارة إلى دعم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، للمنظومة الصحية بالمحافظة، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن القسم تم تزويده بالأجهزة اللازمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والتي تضمنت: جهاز موجات فوق صوتية Ultrasound.، وحدات التيارات المتعددة لتخفيف الآلام. جهاز "فيبريتور" أشعة تحت حمراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، تحت إشراف وكيل الوزارة والدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي، الدكتورة شيماء حجاج - مدير إدارة العلاج الطبيعي، ونائب مدير الطب العلاجي.والدكتور طارق عباس مدير إدارة الرعاية الأساسية، بمتابعة وتنفيذ: الدكتورة سلوى خليل مدير إدارة ببا الصحية، الدكتور محمد احمد اسماعيل - عضو ادارة العلاج الطبيعي ومشرف العلاج الطبيعي بإدارة ببا الصحية.