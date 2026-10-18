قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو بعد دعم ترامب له: القضاء على التهديد الإيراني معركتي المقبلة
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين.. الشروط والاستلام
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية بخبراتها وإمكاناتها لتسريع التنفيذ وتوفير فرص العمل
أسعار العملات العربية في البنوك المصرية الآن
رئيس الجالية المصرية في فرنسا لـ صدى البلد: أبنائنا بخير ولم نرَ مثل هذه الاحتجاجات منذ 46عام
مطار الأقصر يستقبل ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي الـ 29
يعقوب وزويل والباز.. شاهد تسمية فصول مدرسة بالجيزة بأسماء رموز مصر “القدوة”
سر قلق أرسنال من انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة
المتحدث العسكري: مشاركة القوات المسلحة في المشروعات التنموية الكبرى في إطار مفهوم شامل لقوة الدولة
أعباء الطاقة تثقل كاهل أوروبا.. 100 مليار يورو تكاليف إضافية منذ بداية 2026
معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تجهيز قسم علاج طبيعي جديد بالوحدة الصحية لخدمة أهالي قرى سدس بمركز ببا

صحة بني سويف
صحة بني سويف

تواصل مديرية الصحة ببني سويف أعمال تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة سدس الصحية التابعة لإدارة ببا، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القرى، وضمن جهود تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاج طبيعي متطورة وقريبة من المواطنين بالمستويات كافة.

وأشار وكيل الوزارة إلى دعم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، للمنظومة الصحية بالمحافظة، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن القسم تم تزويده بالأجهزة اللازمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والتي تضمنت: جهاز موجات فوق صوتية Ultrasound.، وحدات التيارات المتعددة لتخفيف الآلام. جهاز "فيبريتور" أشعة تحت حمراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، تحت إشراف وكيل الوزارة والدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي، الدكتورة شيماء حجاج - مدير إدارة العلاج الطبيعي، ونائب مدير الطب العلاجي.والدكتور طارق عباس مدير إدارة الرعاية الأساسية، بمتابعة وتنفيذ: الدكتورة سلوى خليل مدير إدارة ببا الصحية، الدكتور محمد احمد اسماعيل - عضو ادارة العلاج الطبيعي ومشرف العلاج الطبيعي بإدارة ببا الصحية.

بني سويف صحة بني سويف علاجي بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو: هدفنا القضاء على التهديد الإيراني وإسقاط النظام في طهران

الإعصار "ترودي"

"ترودي" يضرب ساحل المكسيك الغربي تصحبه أمطار غزيرة ورياح قوية

جانب من أثار القصف اليمني على السعودية

السعودية.. إصابة 6 مواطنين ووقوع أضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

المزيد