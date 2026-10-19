المصادر الرقمية في اللغة المصرية القديمة ورشة تدريبية بآداب بني سويف

نظم قسم الآثار بكلية الآداب جامعة بني سويف، بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، أمس الأحد، ورشة تدريبية بعنوان «المصادر الرقمية في اللغة المصرية القديمة» (Digital Resources in Ancient Egyptian Language).

قدم الورشة أحمد محمد الشديد، المعيد بقسم الآثار المصرية، مستهدفًا طلاب مرحلة الليسانس والباحثين في مجال الآثار، من خلال التعريف بأبرز المصادر والمنصات الرقمية العالمية المتخصصة في اللغة المصرية القديمة، وسبل الاستفادة منها في الدراسات الأثرية واللغوية.

وتناولت الورشة عددًا من قواعد البيانات والمعاجم والمنصات الرقمية المتخصصة، من بينها TLA وRamses Online وAKU وKarnak Project وVÉgA، مع استعراض دور هذه الأدوات في إتاحة النصوص والمعلومات اللغوية والأثرية، ودعم عمليات البحث والتوثيق والتحليل، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والباحثين للاستفادة من التقنيات الرقمية في دراسة الحضارة المصرية القديمة.

وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام قسم الآثار بكلية الآداب بتطوير المهارات البحثية والتقنية لدى الطلاب والباحثين، وتعريفهم بالمصادر العلمية الحديثة، بما يسهم في دعم البحث العلمي في مجال الآثار وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في دراسة التراث الحضاري المصري