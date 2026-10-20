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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يحرر 80 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، حملات رقابية مكثفة على الأسواق العامة وتجار التموين ومنافذ «جمعيتي»، في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع، والتأكد من توافرها وجودتها والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة أن الحملات التي تم تنفيذها خلال يوم واحد شملت المرور على 251 منشأة، بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 80 مخالفة تموينية، بواقع 11 مخالفة بالأسواق العامة و69 مخالفة لدى تجار التموين ومنافذ «جمعيتي».

وتنوعت مخالفات الأسواق العامة بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وحيازة سلع مجهولة المصدر، شملت 100 كرتونة شاي و2طن سكر و100 كرتونة من الكراوسون، وفقًا للبيان الوارد بالتقرير.

كما رصدت الحملات لدى تجار التموين ومنافذ «جمعيتي» مخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل زيارات أو قائمة بيانات النشاط، وعدم تسليم بون للمواطنين، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، فضلًا عن ضبط تجميع سلع تموينية بكمية 299 كجم سكر، وتصرف في سلع تموينية تضمنت 284 كجم سكر و133 زجاجة زيت.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بمي سويف

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