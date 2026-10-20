ترقية 250 موظفا ومنح حافز 5% لـ325 من العاملين بديوان بني سويف والوحدات المحلية

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، القرار رقم (1307) لسنة 2026، بالموافقة على ترقية عدد 250 موظفاً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أن يتم منحهم علاوة بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30 يونية 2026.

وتضمن القرار "في مادته الثانية "أنه اعتباراً من 1 يوليو 2026، صرف حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30/6/2026 لعدد 325 موظفاً، بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى مائة وخمسون جنيهاً شهرياً، مع تكليف كافة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

كما أصدر المحافظ، القرار رقم (1306)لسنة 2026،بإعادة تعيين 348 في وظيفة مُعلم وما يقابلها من وظائف" الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين واخصائي التكنولوجيا واخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات "من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، والذين استوفوا متطلبات إعادة التعيين وفقاً لأحكام القانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع منحهم بدل الاعتماد المُقرر قانوناً اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ أحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن هذين القرارين اللذين أصدرهما المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، يأتيان في ضوء الإجراءات والقرارات التي تمت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.