بدون السلق.. طريقة عمل القلقاس بالكزبرة الخضراء والثوم

القلقاس بالكزبرة والثوم من أشهر الأطباق التقليدية على المائدة المصرية،إذ يجمع بين المذاق المميز والقيمة الغذائية العالية.

ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة، بداية من اختيار القلقاس الطازج وحتى إعداد "التقلية" بالكزبرة والثوم التي تمنحه نكهته الشهية.

وفيما يلي نستعرض طريقة عمل القلقاس بالكزبرة بخطوات بسيطة للحصول على نتيجة مثالية.

المكونات:

1 كيلو قلقاس مقطع مكعبات

1 لتر شوربة لحم أو دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



للتقلية:

حزمة كزبرة خضراء مفرومة ناعم

8 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت



طريقة التحضير:

1. قشري القلقاس وقطعيه إلى مكعبات متوسطة، ثم اغسليه جيدًا وجففيه.



2. اغلي الشوربة، ثم أضيفي القلقاس واتركيه على نار متوسطة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج دون أن يتفتت.



3. في مقلاة، سخني السمن أو الزيت، ثم شوحي الثوم حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.



4. أضيفي الكزبرة الجافة، ثم الكزبرة الخضراء، وقلبي الخليط لمدة دقيقتين حتى تفوح رائحته.



5. اسكبي التقلية فوق القلقاس، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق حتى تمتزج النكهات.



6. قدمي القلقاس ساخنًا مع الأرز الأبيض واللحم أو الدجاج.

نصائح لنجاح القلقاس:

لا تقلبي القلقاس كثيرًا أثناء الطهي حتى لا يتكسر.

يفضل استخدام شوربة لحم أو دجاج للحصول على مذاق غني.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون في النهاية لإبراز النكهة، حسب الرغبة.