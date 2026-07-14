إطلالة راقية.. زوجة حسام حسن تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع أسرتها

حظيت زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، باهتمام واسع بعد ظهورها برفقة زوجها وطفليهما خلال استضافتهم في أحد البرامج التلفزيونية، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي.

واختارت زوجة حسام حسن فستانًا أسود بدون أكمام بتصميم ناعم، ونسقت معه إكسسوارات ذهبية بسيطة، مع شعرها المنسدل ومكياج هادئ، ما منحها مظهرًا أنيقًا نال إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت الأسرة في أجواء عائلية دافئة، إذ جلس حسام حسن إلى جوار زوجته وطفليهما، بينما خطف الطفلان الأنظار بإطلالتهما الكاجوال والابتسامات التي أضفت أجواءً من البهجة على الحلقة.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الظهور العائلي، مشيدين بأناقة زوجة حسام حسن وبالروح الأسرية التي جمعت أفراد العائلة خلال اللقاء، الذي جاء بعد الفترة الأخيرة التي شهدت اهتمامًا كبيرًا بأخبار المدير الفني لمنتخب مصر.