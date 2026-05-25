أجواء ربيعية بامتياز.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس العيد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تحليل خرائط الطقس خلال إجازة عيد الأضحى يشير إلى استمرار أجواء ربيعية مستقرة على كافة المحافظات، موضحًا أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية، حيث تكون الأجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، مع تسجيل نحو 20 درجة مئوية، بينما ترتفع تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، ثم تنخفض مرة أخرى بشكل تدريجي خلال ساعات الليل.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ساعات الليل المتأخر تميل إلى البرودة في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة، مع ظهور بعض السحب الخفيفة على مناطق شمال الجمهورية، وهو ما يعكس اعتدال الحالة الجوية.

وأشار محمود القياتى، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، مؤكدًا أنها لن تؤثر على حركة الأنشطة أو السفر، وتعد مؤشرًا على تحسن واستقرار الأحوال الجوية.

وشدد محمود القياتى على أن حالة البحر جيدة ومناسبة للمصطافين، خاصة على السواحل الشمالية التي تسجل أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية، مع أجواء معتدلة خلال النهار واعتدال عام في الطقس، موضحًا أن ارتفاعات الأمواج لا تتجاوز 2 متر، ما يجعل السواحل مؤهلة للتنزه والسفر والاستجمام خلال فترة العيد.

وتابع: "بعض الطرق الصحراوية والزراعية قد تشهد تكون شبورة مائية خفيفة لمدة ساعتين فقط في الصباح الباكر، لكنها غير كثيفة ولن تؤثر على معظم المناطق"، موضحًا أجواء عيد الأضحى هذا العام أجواء ربيعية مستقرة وممتازة على مستوى الجمهورية.