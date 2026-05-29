إنجي علي تواسي أحمد حلمي في وفاه والدته: ربنا يصبر قلبك

حرصت الإعلامية إنجي علي علي نعي والدة الفنان أحمد حلمي الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم ، معبرة عن حزنها ومواساتها لأسرة الراحلة.

وكتبت إنجي علي عبر إنستجرام:اتقدم بخالص التعازي لاحمد و لكل أفراد الاسرة في وفاة والدة الفنان أحمد حلمي،ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. ربنا يصبر قلبك يا احمد البقاء والدوام لله وحده ان لله و ان اليه راجعون .

وتشهد ساحة مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استعدادات مكثفة قبل أداء صلاة الجنازة على والدة الفنان أحمد حلمي، وسط توافد عدد من أفراد الأسرة والأقارب لتجهيز مراسم التشييع.

ويجري العمل على تنظيم محيط المسجد واستقبال المصلين المتوقع حضورهم لأداء صلاة الجنازة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الدخول والخروج، في ظل حالة من الحزن التي تخيم على الأسرة والمقربين.

ومن المنتظر أن تُشيَّع الجنازة عقب صلاة الجنازة مباشرة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط مشاركة من الأهل والأصدقاء.

