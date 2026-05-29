أول ظهور للفنان أحمد حلمي.. لحظة ركوبه سيارته أثناء نقل جثمان والدته لصلاة الجنازة ببنها

ظهر الفنان أحمد حلمي للمرة الأولى منذ إعلان وفاة والدته، وذلك خلال لحظة ركوبه سيارته أثناء نقل الجثمان من المستشفى إلى مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة.

وشهدت اللحظات حالة من الحزن الشديد على الفنان، الذي رافق أسرته في إجراءات نقل الجثمان، وسط تواجد عدد من الأقارب والمقربين الذين حرصوا على تقديم الدعم له في هذا الموقف الأليم.

ويجري الآن نقل الجثمان إلى المسجد المقرر أداء صلاة الجنازة به، تمهيدًا لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط أجواء من الحزن التي تخيم على المكان.