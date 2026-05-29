الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ماتت متأثرة بأمراض الشيخوخة.. أين ستدفن والدة الفنان أحمد حلمي؟| صور

جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

توفيت والدة الفنان أحمد حلمي صباح اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ رحلت متأثرة بأمراض الشيخوخة، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها والمقربين منها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التعاطف مع الفنان أحمد حلمي وأسرته، حيث حرص عدد كبير من محبيه وأصدقائه على تقديم واجب العزاء والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

وتستعد أسرة الفنان أحمد حلمي لتشييع جثمان والدته، عقب وفاتها اليوم، من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مع صلاة الجمعة وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والأقارب والأهالي.
ومن المقرر أن تقتصر مراسم الجنازة على تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة ثم الدفن بمقابر الشموت بمدينة بنها، والاقتصار على تشييع الجثمان. 

في سياق مختلف بدأ الفنان أحمد حلمي خلال الأسابيع الماضية تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد حدوتة، والعمل من إخراج مازن شرف ومن تأليف أحمد عبد الوهاب ويشارك فيه كل من ماجد المصري، أمينة خليل، رحمة أحمد، وآخرين وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشوقي وإلى الأن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

القليوبية محافظة القليوبية الفنان أحمد حلمي بنها أمراض الشيخوخة

