برلماني يطالب بتعديلات تمنح "الشيوخ" صلاحيات أوسع في الرقابة و التشريع

طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات تهدف إلى توسيع اختصاصات وصلاحيات مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره الرقابي والتشريعي بشكل أكثر عمقاً لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد "عبد النبي" في تصريحات له، أن طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب استغلال بيوت الخبرة والكفاءات التي يضمها مجلس الشيوخ. ودعا النائب إلى إضافة اختصاصات جديدة للمجلس ترتبط بالمواد الدستورية (133، 147، 148، 149، 150)، ليكون للمجلس دور محوري موازٍ ومكمل لمجلس النواب.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن إدراج هذه المواد ضمن صلاحيات الشيوخ سيتيح للمجلس:صياغة السياسات العامة، والمشاركة في الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة وآليات تنفيذه (مادة 133).

*إقرار القوانين والاتفاقيات، والمساهمة في التعديل الوزاري (مادة 147)، والموافقة على إعلان حالة الطوارئ (مادة 148)، والبت في معاهدات الصلح والتحالفاا (مادة 151).



وشدد عبد النبى. إن منح مجلس الشيوخ صلاحيات أوسع في هذه الملفات الحيوية ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لإثراء الحياة النيابية وتحقيق التوازن التشريعي المستهدف."

واختتم النائب تصريحاته مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من جودة القوانين الصادرة، وتضمن رقابة أكثر فاعلية على الخطط التنموية للدولة، بما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.