بقدرة شحن جبارة وسعر معقول.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

أعلنت شركة OPPO في الصين عن إطلاق سماعات Enco Air 5 Pro اللاسلكية الجديدة ضمن سلسلة Enco. ويأتي هذا الطراز خلفًا لسماعات Enco Air 4 Pro التي أُطلقت عام 2024، مع تحسينات في خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، والاتصال، وعمر البطارية.

سماعات Enco Air5 Pro

أوبو إنكو إير 5 برو

تدعم سماعات Enco Air5 Pro خاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 55 ديسيبل، مع نطاق تردد يصل إلى 5000 هرتز. وكان الجيل السابق يوفر خاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 49 ديسيبل مع تغطية تصل إلى 4000 هرتز. تستخدم السماعات مُشغّل صوت جهير بقطر 12 مم، وتدعم نطاق تردد من 20 هرتز إلى 40 كيلوهرتز. كما أنها تدعم تقنية الصوت عالي الدقة LHDC 5.0، مع سرعة نقل لاسلكية تصل إلى 1 ميجابت في الثانية، بالإضافة إلى ترميز AAC وSBC.

ميزات سماعات أوبو إنكو إير 5 برو

ميزات سماعات أوبو إنكو إير 5 برو

تعمل سماعات الأذن بتقنية بلوتوث 6.0 وتدعم الاتصال بجهازين في آن واحد، مما يسمح لها بالبقاء متصلة بجهازين في الوقت نفسه. كما يتوفر وضع منخفض التأخير (47 مللي ثانية) مصمم خصيصًا للألعاب وتشغيل الفيديو. ويتم التحكم بها عبر إيماءات اللمس، بما في ذلك أزرار التمرير لضبط مستوى الصوت.

لضمان جودة المكالمات، زودت OPPO سماعات الأذن بنظام ثلاثي الميكروفونات مع تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل ضوضاء المكالمات، مما يضمن التقاط الأصوات بوضوح وتقليل الضوضاء المحيطة. كما تستخدم السماعات خوارزمية ذكية لتقليل ضوضاء الرياح، تحافظ على وضوح المكالمات حتى في سرعات رياح خارجية تصل إلى 25 كم/ساعة. وتدعم السماعات أيضًا الترجمة الفورية عبر الذكاء الاصطناعي كميزة إضافية.

تأتي سماعات Enco Air5 Pro بتصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء. يبلغ وزن كل سماعة 4.4 غرام، بينما يبلغ وزن علبة الشحن 43 غرام. أبعاد العلبة 63.37 × 50.03 × 24.74 ملم، وأبعاد كل سماعة 30.91 × 17.06 × 19.93 ملم.

تبلغ سعة بطارية كل سماعة أذن 62 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية علبة الشحن 530 مللي أمبير. مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل، وما يصل إلى 29 ساعة مع علبة الشحن. أما عند تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، فيزداد عمر البطارية إلى 13 ساعة لسماعات الأذن، وما يصل إلى 54 ساعة مع علبة الشحن.

يتوفر هاتف OPPO Enco Air 5 Pro بلونين الأبيض والأسود وسعره 329 يوان صيني ، أي ما يعادل 47.6 دولار أمريكي تقريبًا. يبدأ بيعه في الصين في 2 مارس.