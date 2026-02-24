قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة وسعر معقول.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

سماعات الأذن اللاسلكية
سماعات الأذن اللاسلكية
لمياء الياسين

أعلنت شركة OPPO في الصين عن إطلاق سماعات Enco Air 5 Pro اللاسلكية الجديدة ضمن سلسلة Enco. ويأتي هذا الطراز خلفًا لسماعات Enco Air 4 Pro التي أُطلقت عام 2024، مع تحسينات في خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، والاتصال، وعمر البطارية.

سماعات Enco Air5 Pro

أوبو إنكو إير 5 برو   

تدعم سماعات Enco Air5 Pro خاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 55 ديسيبل، مع نطاق تردد يصل إلى 5000 هرتز. وكان الجيل السابق يوفر خاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 49 ديسيبل مع تغطية تصل إلى 4000 هرتز. تستخدم السماعات مُشغّل صوت جهير بقطر 12 مم، وتدعم نطاق تردد من 20 هرتز إلى 40 كيلوهرتز. كما أنها تدعم تقنية الصوت عالي الدقة LHDC 5.0، مع سرعة نقل لاسلكية تصل إلى 1 ميجابت في الثانية، بالإضافة إلى ترميز AAC وSBC.

ميزات سماعات أوبو إنكو إير 5 برو

ميزات سماعات أوبو إنكو إير 5 برو

تعمل سماعات الأذن بتقنية بلوتوث 6.0 وتدعم الاتصال بجهازين في آن واحد، مما يسمح لها بالبقاء متصلة بجهازين في الوقت نفسه. كما يتوفر وضع منخفض التأخير (47 مللي ثانية) مصمم خصيصًا للألعاب وتشغيل الفيديو. ويتم التحكم بها عبر إيماءات اللمس، بما في ذلك أزرار التمرير لضبط مستوى الصوت.

لضمان جودة المكالمات، زودت OPPO سماعات الأذن بنظام ثلاثي الميكروفونات مع تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل ضوضاء المكالمات، مما يضمن التقاط الأصوات بوضوح وتقليل الضوضاء المحيطة. كما تستخدم السماعات خوارزمية ذكية لتقليل ضوضاء الرياح، تحافظ على وضوح المكالمات حتى في سرعات رياح خارجية تصل إلى 25 كم/ساعة. وتدعم السماعات أيضًا الترجمة الفورية عبر الذكاء الاصطناعي كميزة إضافية.

تأتي سماعات Enco Air5 Pro بتصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء. يبلغ وزن كل سماعة 4.4 غرام، بينما يبلغ وزن علبة الشحن 43 غرام. أبعاد العلبة 63.37 × 50.03 × 24.74 ملم، وأبعاد كل سماعة 30.91 × 17.06 × 19.93 ملم.

تبلغ سعة بطارية كل سماعة أذن 62 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية علبة الشحن 530 مللي أمبير. مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل، وما يصل إلى 29 ساعة مع علبة الشحن. أما عند تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، فيزداد عمر البطارية إلى 13 ساعة لسماعات الأذن، وما يصل إلى 54 ساعة مع علبة الشحن.

يتوفر هاتف OPPO Enco Air 5 Pro بلونين الأبيض والأسود وسعره 329 يوان صيني ، أي ما يعادل 47.6 دولار أمريكي تقريبًا. يبدأ بيعه في الصين في 2 مارس.

عمر بطارية شركة Oppo سماعات Enco Air 5 Pro عمر البطارية سعة بطارية سماعات لاسلكية

