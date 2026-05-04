أبو ليمون: مشروع الـ 111 عمارة إضافة قوية لمنظومة الإسكان ببورسعيد

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء 111 عمارة سكنية لمستحقي الاسكان التعاوني بمنطقة جنوب بورسعيد بجوار الحي الاماراتي، في ضوء خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء و المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء،

والمهندس حسن بهنساوي رئيس منطقة تعمير بورسعيد والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، إلى جانب الجهات المعنية، حيث أطلع المحافظ على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالمشروع المقام على مساحة 21 فدانًا بجوار الحي الإماراتي

المشروع يشمل 2594 وحدة سكنية و150 محلًا تجاريًا ضمن مشروع متكامل على مساحة 21 فدانًا

ويضم المشروع 2594 وحدة سكنية، و20 وحدة إدارية، و150 محلًا تجاريًا، بما يعكس توجهًا نحو إنشاء مجتمع عمراني متكامل يوفر مختلف الخدمات ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز

ويُنفذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يمثل المشروع إضافة قوية لمنظومة الإسكان بالمحافظة، ويدعم خطط التوسع العمراني بجنوب بورسعيد

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تسهم في إحداث طفرة عمرانية متكاملة بالمنطقة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة كافة المشروعات وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو حياة كريمة.