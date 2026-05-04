قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟
الصين: ضمان حرية الملاحة في الشرق الأوسط مسؤولية دولية مشتركة
تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية ومناطق بالشمال
سعر الدولار اليوم الإثنين 4-5-2026
قبل الزحمة.. تعرف على أسعار الأضاحي اليوم وأفضل وقت للشراء
إيران: إعـ.دام 3 متهمين بالمشاركة في احتجاجات يناير
أمريكا: نقل السفينة توسكا وطاقمها إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم إلى إيران
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-5-2026 والقنوات الناقلة
19 ألف وحدة سكنية.. فئات يمكنها التقديم للحصول على شقة بسكن لكل المصريين
صلاة الضحى وفضلها العظيم.. ما أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها؟
تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون: مشروع الـ 111 عمارة إضافة قوية لمنظومة الإسكان ببورسعيد

المشروع يشمل 2594 وحدة سكنية و150 محلًا تجاريًا ضمن مشروع متكامل على مساحة 21 فدانًا
المشروع يشمل 2594 وحدة سكنية و150 محلًا تجاريًا ضمن مشروع متكامل على مساحة 21 فدانًا
محمد الغزاوى

 أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء 111 عمارة سكنية لمستحقي الاسكان التعاوني بمنطقة جنوب بورسعيد بجوار الحي الاماراتي، في ضوء خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء و المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء،
والمهندس حسن بهنساوي رئيس منطقة تعمير بورسعيد والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، إلى جانب الجهات المعنية، حيث أطلع المحافظ على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالمشروع المقام على مساحة 21 فدانًا بجوار الحي الإماراتي

المشروع يشمل 2594 وحدة سكنية و150 محلًا تجاريًا ضمن مشروع متكامل على مساحة 21 فدانًا

ويضم المشروع 2594 وحدة سكنية، و20 وحدة إدارية، و150 محلًا تجاريًا، بما يعكس توجهًا نحو إنشاء مجتمع عمراني متكامل يوفر مختلف الخدمات ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز

ويُنفذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يمثل المشروع إضافة قوية لمنظومة الإسكان بالمحافظة، ويدعم خطط التوسع العمراني بجنوب بورسعيد

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تسهم في إحداث طفرة عمرانية متكاملة بالمنطقة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة كافة المشروعات وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو حياة كريمة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الحى الأماراتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

دنيا فؤاد

جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس

صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

سعر آيفون 17 برو ماكس في مصر بعد الضريبة الجديدة

سعر آيفون 17 برو ماكس في مصر بعد الضريبة الجديدة

مازدا 2

بمحرك هايبرد.. المواصفات الكاملة لسيارة مازدا 2

إم جي 1

سعر ومواصفات إم جي 1 موديل 2026 في السعودية

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد