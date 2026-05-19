بعد تطويره .. محافظ كفر الشيخ يتفقد ميدان أبراج النيل بدسوق | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ميدان أبراج النيل بمدينة دسوق، بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره بالكامل بقطر 80 مترًا، بتكلفة بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه، فضلًا عن تطوير شارع الجيش، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال تطوير الميدان شملت تنفيذ تشطيبات رخامية وأعمال زراعات وتجميل، وإنشاء عناصر ترحيبية، إلى جانب رفع كفاءة الجزيرة الوسطى من ميدان أبراج النيل حتى الميدان الإبراهيمي بطول 2000 متر، ودهان البلدورات وإعادة تأهيلها، فضلًا عن تركيب أعمدة إضاءة ديكورية (بولر مضيء) بطول شارع الجيش، وتوفير صناديق قمامة حديثة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتوازي مع مبادرة «جميلة يا بلدي»، لتحقيق نقلة حضارية وبيئية شاملة من خلال تطوير الميادين والمحاور الرئيسية وتحسين الهوية البصرية، بما يعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة ويوفر بيئة حضارية لأهالينا.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار المحافظة في تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير المعتمدة.