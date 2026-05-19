وكيل رياضة النواب: الاستثمار الرياضي يساهم في حل مشكلة العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب

قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان ملف العاملين بمراكز الشباب بات له تراكمات بسبب التعينات التي تتم من رؤساء مجلس إدارة المراكز الشبابية من خلال تعيين مواليين له.

اهمية الاستثمار الرياضي

وأوضح “سويلم” خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان لهذا الملف تشابكات بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية وكذلك التنظيم والإدارة لعدد يفوق ال٥ الالف شخص.

مطالبا بمرونة في الاستثمار الرياضي ليتمكن كل مركز شباب من توفير دخل مالي للمركز يتكفل بالرواتب والمصروفات التي يحتاجها.

وشدد على اهمية الاستثمار الرياضي من أجل توفير رواتب العمالة التي عُينت.