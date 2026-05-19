قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ارتداء الكمامة أثناء الإحرام يبطل العمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الخارجية : نتطلع للتوسع فى نشاط البنك الأوروبي لإعادة التنمية بالسوق المصرية
محمد أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك: لا نلعب إلا للفوز
جوهر نبيل عن ملف العاملين بمراكز الشباب : لا يمكن صرف أي مستحقات مالية دون سند قانوني
وزارة الزراعة: تراجع أسعار الطماطم تدريجياً خلال الفترة المقبلة
الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين في 6 أقسام | شروط التقديم
بشراكة يابانية.. «صندوق تطوير التعليم» و«الجايكا» يبحثان تعزيز التدريب الفني بمصنع نيسان مصر
عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا
أمريكا : المدرسة الواقعة تحت القصف في إيران موجودة بقاعدة لصواريخ كروز
مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
مصادر باكستانية : تفاؤل بإمكانية اتفاق بين واشنطن وطهران وسط تقدم في المحادثات غير المباشرة
غليت تاني .. ارتفاع أسعار الدواجن مجددا بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شذا أحمد حبيب تطالب بحسم ملف العاملين بمراكز الشباب والأندية

النائبة شذا أحمد حبيب
النائبة شذا أحمد حبيب
حسن رضوان

ناقشت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، اليوم، طلب الإحاطة المُقدم منها بشأن تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد، وحضور الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت النائبة شذا أحمد حبيب، خلال كلمتها، أن الملف يمس شريحة كبيرة من العاملين الذين يمثلون العمود الفقري لتشغيل العديد من مراكز الشباب والأندية، خاصة في ظل اعتماد هذه المؤسسات عليهم لسنوات طويلة لسد العجز وضمان استمرار الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب.

الاف العاملين يواصلون أداء دورهم دون استقرار 

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين تجاوزت مدة خدمتهم أكثر من عشر سنوات، رغم استمرارهم في أوضاع وظيفية غير مستقرة، دون عقود رسمية أو مظلة تأمينية وصحية، فضلًا عن ضعف الأجور وعدم انتظامها، بما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والمعيشي لهم.

وشددت عضو مجلس النواب على أن القضية لا تتعلق فقط بجانب إنساني، وإنما ترتبط أيضًا باستقرار منظومة العمل داخل مراكز الشباب والأندية، وجودة الخدمات المقدمة، في ظل الاعتماد الفعلي على هذه العمالة دون وجود إطار قانوني منظم يضمن استمرارية العمل بصورة مستقرة وعادلة.

وأوضحت أن الملف شهد خلال السنوات الماضية تحركات ومخاطبات متعددة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة دون حسم نهائي أو جدول زمني واضح، مؤكدة ضرورة الانتقال من مرحلة الدراسة والمناقشات إلى مرحلة اتخاذ القرار والتنفيذ.

ووجهت النائبة شذا أحمد حبيب عددًا من التساؤلات إلى السادة الوزراء، بشأن العدد الحقيقي للعاملين، ووجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وخطة الدولة لتقنين الأوضاع، فضلًا عن موقف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وآليات التمويل والإطار الزمني المتوقع لإنهاء الملف.

كما استعرضت عددًا من المقترحات العملية لتقنين الأوضاع، من بينها إجراء حصر شامل للعاملين، فتح مسار تدريجي للإدماج عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع إعطاء أولوية لأصحاب سنوات الخدمة الطويلة، إلى جانب توقيع عقود تشغيل مؤقتة كحل انتقالي لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.

وطالبت كذلك بإنشاء بند مالي مستقل داخل موازنة وزارة الشباب والرياضة للعاملين بنظام التعاقد أو المكافأة، مع إدراجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل فوري، مؤكدة أهمية وضع آلية قانونية واضحة تتضمن التثبيت للحالات المستحقة، وعقودًا سنوية للحالات غير الدائمة، بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، من خلال قصر التعيينات على بوابة الوظائف الحكومية أو العقود المعتمدة من الوزارة، مع تحميل مجالس الإدارات المسؤولية القانونية حال مخالفة الضوابط المنظمة للتعيين والتعاقد.

الشعب الجمهوري خطة زمنية مراكز الشباب والأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

المنع أشد وأعظم.. خالد الجندي يوضح سبب تسمية الأشهر الحرم

لماذا عشر ذي الحجة

لماذا عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا؟.. 5 أسباب لا يعرفها كثيرون

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| أفضل العبادات في ذي الحجة.. حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معا.. وهل يجوز تقديم الأضحية بالطيور؟

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد