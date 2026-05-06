قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 25 متهمًا بـ«خلية أكتوبر» الإرهابية لـ 18 يوليو
وزير الصناعة: 100 مليار دولار صادرات غير بترولية مستهدفة بحلول 2030
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يناقش مستقبل التأمين الصحي الشامل بحضور أحمد السبكي

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

نظم حزب الشعب الجمهوري مائدة مستديرة بعنوان «التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر»، استضاف خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، و أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية – أمين التنظيم المركزي، إلى جانب رؤساء وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء تنظيم المائدة المستديرة في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة التنفيذية، وتفعيل دوره الرقابي والسياسي في دعم القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الصحية.

واستهلت الفعالية بكلمة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الذي رحب فيها بالدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا أن ملف الرعاية الصحية يتصدر أولويات الأجندة الوطنية للحزب، ومشددًا على الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها قاطرة الإصلاح الصحي في مصر وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين

فيما أوضح أحمد الألفي أن الحزب يضع ملف الصحة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص «الشعب الجمهوري» على نشر الوعي بالمنظومة الجديدة دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع الجهات التنفيذية والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة تطبيق المنظومة على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، فقد شهدت المائدة المستديرة نقاشًا موسعًا بين قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية مع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث طُرحت عدد من التحديات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بشكل عام، وفي مقدمتها بعض الضغوط على الخدمات الصحية في عدد من المنشآت، والحاجة إلى تطوير آليات تقديم الخدمة وتحديث البروتوكولات العلاجية، فضلًا عن أهمية تحقيق التوزيع العادل للوحدات الصحية وفق الكثافات السكانية الفعلية، إلى جانب التأكيد على دور البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار الطبي، وأهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

وتعقيبًا على هذه الطروحات، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الدولة تنفذ مسارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الصحي وفق توجيهات القيادة السياسية، يقوم على أسس علمية وتمويلية تضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية بجودة متقدمة، مع التوسع في إتاحة الخدمات داخل المحافظات وتقليل الحاجة للانتقال بين المناطق.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحديث أساليب تقديم الخدمة، بالتوازي مع مراجعة البروتوكولات العلاجية بشكل دوري وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح أن خطط التوسع في الوحدات والمنشآت الصحية تعتمد على دراسات دقيقة لاحتياجات كل منطقة وفق الكثافة السكانية الفعلية، مؤكدًا أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لدعم البحث العلمي وتطبيق مخرجاته، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مستمرة للكوادر الطبية، بهدف تعزيز كفاءتهم وضمان تقديم خدمة صحية متطورة في إطار المنظومة الجديدة.

الشعب الجمهوري التأمين الصحي الشامل مستقبل صحة مصر الدكتور أحمد السبكي مجلسي النواب والشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

ارشيفيه

الدقهلية.. تأجيل محاكمة تشكيل عصابي من 16 متهمًا بابتزاز المواطنين

حملة مرورية

محافظ الدقهلية يشارك في حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية على الطريق الدولي الساحلي بجمصة

مستشفى الرمد بقنا

بتبرع300 مليون..محافظ قنا يتفقد مشروع مستشفى مرزوق للرمد وجراحة الوجه والفكين

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد