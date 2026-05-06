الشعب الجمهوري يناقش مستقبل التأمين الصحي الشامل بحضور أحمد السبكي

نظم حزب الشعب الجمهوري مائدة مستديرة بعنوان «التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر»، استضاف خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، و أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية – أمين التنظيم المركزي، إلى جانب رؤساء وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء تنظيم المائدة المستديرة في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة التنفيذية، وتفعيل دوره الرقابي والسياسي في دعم القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الصحية.

واستهلت الفعالية بكلمة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الذي رحب فيها بالدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا أن ملف الرعاية الصحية يتصدر أولويات الأجندة الوطنية للحزب، ومشددًا على الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها قاطرة الإصلاح الصحي في مصر وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين

فيما أوضح أحمد الألفي أن الحزب يضع ملف الصحة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص «الشعب الجمهوري» على نشر الوعي بالمنظومة الجديدة دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع الجهات التنفيذية والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة تطبيق المنظومة على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، فقد شهدت المائدة المستديرة نقاشًا موسعًا بين قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية مع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث طُرحت عدد من التحديات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بشكل عام، وفي مقدمتها بعض الضغوط على الخدمات الصحية في عدد من المنشآت، والحاجة إلى تطوير آليات تقديم الخدمة وتحديث البروتوكولات العلاجية، فضلًا عن أهمية تحقيق التوزيع العادل للوحدات الصحية وفق الكثافات السكانية الفعلية، إلى جانب التأكيد على دور البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار الطبي، وأهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

وتعقيبًا على هذه الطروحات، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الدولة تنفذ مسارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الصحي وفق توجيهات القيادة السياسية، يقوم على أسس علمية وتمويلية تضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية بجودة متقدمة، مع التوسع في إتاحة الخدمات داخل المحافظات وتقليل الحاجة للانتقال بين المناطق.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحديث أساليب تقديم الخدمة، بالتوازي مع مراجعة البروتوكولات العلاجية بشكل دوري وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح أن خطط التوسع في الوحدات والمنشآت الصحية تعتمد على دراسات دقيقة لاحتياجات كل منطقة وفق الكثافة السكانية الفعلية، مؤكدًا أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لدعم البحث العلمي وتطبيق مخرجاته، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مستمرة للكوادر الطبية، بهدف تعزيز كفاءتهم وضمان تقديم خدمة صحية متطورة في إطار المنظومة الجديدة.