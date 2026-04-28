الشعب الجمهوري يهنئ النائب محمد عبادة لاختياره عضوًا بالبرلمان الأفريقي

يعرب حزب الشعب الجمهوري عن خالص تهانيه للنائب محمد يسري عبادة، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بالحزب، بمناسبة اختياره عضوًا بالبرلمان الأفريقي ممثلًا عن البرلمان المصري، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات البرلمانية المصرية، وتؤكد الحضور الفاعل لمصر داخل المؤسسات الإقليمية والقارية.

ويؤكد الحزب أن اختيار النائب محمد يسري عبادة يمثل تقديرًا لمسيرته، ويعكس ما يتمتع به من خبرات وقدرات تؤهله لتمثيل مصر بصورة مشرفة، والدفاع عن مصالحها وقضاياها داخل واحدة من أهم المنصات البرلمانية على مستوى القارة الأفريقية.

ويثمن حزب الشعب الجمهوري هذا الاختيار، باعتباره امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به الحزب في دعم الكفاءات الوطنية المؤهلة للمشاركة الفاعلة في مختلف مواقع صنع القرار، وترسيخ مكانة مصر داخل محيطها الأفريقي، بما يعزز من جهود الدولة في دعم التعاون والتكامل بين دول القارة.

من جانبه، أعرب النائب محمد يسري عبادة عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن اختياره لعضوية البرلمان الأفريقي يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا يستوجب العمل بكل جد من أجل خدمة الوطن وتعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات البرلمانية الأفريقية.

وقال عبادة: “أعتز بهذه الثقة الغالية، وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب بذل أقصى الجهد لتمثيل مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها التاريخية ودورها الريادي في القارة الأفريقية، كما أتوجه بالشكر لحزب الشعب الجمهوري على دعمه المستمر لكوادره الوطنية، وأؤكد أنني سأعمل بكل إخلاص من أجل دعم القضايا المصرية والأفريقية المشتركة، وتعزيز التعاون البرلماني بما يخدم مصالح شعوب القارة.”