رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة إعداد ربط البرامج والتخصصات الدراسية بسوق العمل

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماع لجنة اعداد دراسة متكاملة لربط البرامج والتخصصات الدراسية بالجامعة مع سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، والدكتور أيمن سمير مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار ، والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين ، والدكتورة أميرة عقل رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة ، والدكتورة صحر عبد الرحمن مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتورة ميرفت جميل الأستاذ بكلية العلوم ، والدكتور أحمد زكريا نائب مدير مكتب الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة التقرير الأولي لأعمال اللجنة، والذي تناول تحليل البرامج الحالية، ومدى ارتباطها بسوق العمل والفجوات التي تحتاج إلى معالجة ، وخطة التطوير للبرامج التي تحتاج إلى تحديث أو إعادة هيكلة.

وأكد "الجيزاوي" على أهمية العمل المتواصل لتنفيذ خطة تطوير البرامج التي تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع وظائف المستقبل ، بالإضافة إلى استحداث برامج جديدة تتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم والتوظيف ، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.