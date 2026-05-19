تشييع جثمان والد الشاعر هانى عبد الكريم بمقابر الشموت ببنها

شيع اهالي مدينة بنها في القليوبية جنازة الراحل والد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم في مثواه الأخيرة بمقابر الشموت ببنها عقب صلاة الجنازة في مسجد النور ببنها بمشاركة أبنائه الشاعر والدكتور محمد عبد الكريم كبير خبراء في وزارة العدل والمحبين والاقارب.



وكان المؤلف الغنائي هانى عبد الكريم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وفاه والده حيث كتب هاني عبدالكريم :"إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج عبدالكريم حسن عفيفي صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد النور بمنشية النور ببنها.والعزاء بمسجد الفرقان ببنها خلف المساحة.

يذكر أن الشاعر هانى عبد الكريم من أحد الشعراء وتعاون مع كبار المطربين والمطربيات فى الوطن العربى وولد في القليوبية (11 نوفمبر 1975) حاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية، يعدّ من أشهر الشعراء والمؤلفين في مصر.

وبدأ مسيرته الفنية كانت مع النجمة شيرين عبدالوهاب بأغنية «اه ياليل» عام 2002 ولقب بـ «مهندس الكلمة» وتعاون مع عدد من أهم المطربين على الساحة العربية وكان جزء كبير من صناعة نجاحاتهم على مدار سنوات طويلة وحتي الآن مثل صابر الرباعي، عمرو دياب، اليسا، حسين الجسمي، وردة الجزائرية، جورج وسوف، شيرين عبد الوهاب، الشاب خالد، نانسي عجرم، أصالة، فضل شاكر، أنغام، محمد محي، بهاء سلطان، هاني شاكر، مدحت صالح، تامر عاشور، آمال ماهر، راغب علامة، محمد فؤاد، وائل جسار، سعد المجرد، ماجد المهندس، وليد توفيق، حماده هلال، نوال الزغبي، يارا، ادم، رضا اللبناني، إيهاب توفيق، ميريام فارس، زياد برجي، ومجموعة من أشهر نجوم الوطن العربي.

وحققت اغانية نجاحا كبيرا في الشرق الأوسط كما تمت ترجمة العديد من أعماله الفنية بأكثر من لغة مثل التركية والهندية واليونانية والفرنسية وغيرها من اللغات، حيث تم إعادة نشر أعماله في معظم دول العالم.