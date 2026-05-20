للقضاء على بؤر المخلفات.. رفع 1140 طن قمامة بتجمعات ترعة الزمر والمنيب

نجحت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى هيئة النظافة والتجميل فى القضاء على بؤرتين لتراكم المخلفات الأولى بترعة الزمر نطاق حى بولاق الدكرور والثانية بالمنيب نطاق حى جنوب الجيزة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات والإرتقاء بمنظومة النظافة بمختلف القطاعات بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة أن الحملات إستهدفت طريق ترعة الزمر عند تقاطعه مع شارع ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر و المنطقة الواقعة أسفل كوبرى المنيب وذلك إستجابةً لشكاوى المواطنين، والتى تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة وناتج أعمال التطوير بإجمالى 1140 طن.

وأضاف محافظ الجيزة أن الأعمال شملت تطهير مواقع الرفع وتمهيد وتسوية وكشط الأتربة لتحسين الحالة العامة للطرق المارة بها.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع أحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة للمتابعة الدورية لمنع عودة تلك التجمعات، على أن يتم تكثيف ورديات النظافة وتقليل الفواصل الزمنية بينها لرفع الناتج اليومى لكل وردية عمل أولاً بأول، لمنع إنتقال تلك البؤر لمواقع جديدة.

من جانبه أكد اللواء محمد الضبيعى رئيس هيئة النظافة والتجميل أنه وتنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة، يجرى تشديد الرقابة على أعمال الرفع ونقل الحمولات لمنع تساقط المخلفات بالطرق خلال سيرها لمحطات المناولة الوسيطة ومقلب شبرامنت الصحى.