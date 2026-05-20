رئيس جامعة المنوفية يتابع مستجدات التصنيفات الدولية

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الدوري بمكتب التصنيف الدولي بالجامعة، لمناقشة مستجدات التصنيفات الدولية وآليات تعزيز مكانة الجامعة على خريطة الجامعات العالمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وفق معايير المرجعية الدولية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حاتم سيد أحمد حمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور صلاح حجازي عميد كلية طب الأسنان ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار،والدكتورة نورا سمري، المشرف على مكتب التصنيف الدولي، إلى جانب أعضاء المكتب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يعتمد على العمل المؤسسي وفق معايير عالمية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية متكاملة تستهدف مواءمة الأداء الأكاديمي والبحثي مع متطلبات كبرى مؤسسات التصنيف الدولية، وتحويل تلك المعايير إلى ثقافة عمل يومية داخل مختلف القطاعات والكليات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تضع جودة البحث العلمي على رأس أولوياتها، من خلال دعم النشر الدولي في المجلات العلمية ذات التأثير المرتفع، وتشجيع الأبحاث المرتبطة بالابتكار والتنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بأخلاقيات البحث العلمي والمعايير الدولية للجودة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تعمل كذلك على تطبيق معايير الاستدامة البيئية والرقمنة والتحول الذكي داخل الحرم الجامعي، بما يتماشى مع متطلبات تصنيفات الجامعات الخضراء والتصنيفات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، إلى جانب تطوير نظم التقييم الأكاديمي والمؤسسي بصورة مستمرة، وربطها بمؤشرات الأداء والتميز الأكاديمي والبحثي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن حوكمة البيانات والشفافية الرقمية تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحسين التصنيف الدولي للجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تحديث وتوثيق البيانات الأكاديمية والبحثية بشكل مستمر عبر المنصات الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي، بما يعزز من مؤشرات الظهور الدولي والسمعة الأكاديمية للجامعة على المستوى العالمي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية المختلفة، ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالنشر الدولي والاستشهادات العلمية والتعاون البحثي الدولي، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية التي تستهدف تحسين ترتيب الجامعة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تواصل العمل وفق خطة استراتيجية واضحة تستهدف دعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والمؤسسي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية والإقليمية والدولية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن ملف التصنيفات الدولية يُعد أحد المحاور المهمة التي توليها الجامعة اهتمامًا كبيرًا، لما له من دور في قياس جودة العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والكليات لتحقيق تقدم مستدام في مؤشرات التصنيف الدولي.

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها مكتب التصنيف الدولي في متابعة وتحليل بيانات الأداء الأكاديمي والبحثي بصورة دقيقة ومنهجية، بما يدعم ظهور الجامعة بصورة مشرفة في مختلف التصنيفات العالمية، ويسهم في إبراز ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات علمية وبحثية وكوادر أكاديمية متميزة.

