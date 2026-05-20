الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

من التكييفات لـ التابلت.. الإنتاج الحربي يشارك بقوة في مهرجان دعم الصناعة الوطنية

كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية، والذي يقام في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

دعم الأسرة المصرية بمنتجات متنوعة وأسعار تنافسية

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من المراوح، وتشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، بينما تشارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من التابلت والشاشات واللمبات الليد، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات)، إلى جانب مشاركة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس" بمنتجاتها من (الملابس الرياضية، الكرات الرياضية، النجيل الصناعي).

وتأتي مشاركة الوزارة بهذا الحدث؛ في ضوء التنسيق مع مؤسسة حماة وطن، بما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

