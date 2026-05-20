ادعت قدرتها على توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة.. القبض على سيدة نصبت على المواطنين في أسوان

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابها عدد (18) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.