الجماهير تدعم الأهلي في مدرجات ستاد برج العرب قبل مواجهة المصري

حرص عدد ليس بالقليل من جماهير الأهلي على دعم الفريق خلال مواجهة المصري باستاد برج العرب مساء اليوم بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري .



يواجه النادي الأهلي منافسه المصري البورسعيدي اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة للابقاء على أمال تحقيق بطولة الدوري أو التواجد في المركز الثاني حال سقوط منافسيه الزمالك أو بيراميدز.



تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

فرص الأهلي لتحقيق الدوري

ورغم ضعف فرص تحقيق الأهلي للقب بطولة الدوري أو حتى حصد بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أن الأمل مازال موجودا.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من الموسم الحالي بأفضل شكل ممكن بعد ابتعاده عن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.



