المركز الإعلامي بالشرقية يرصد 135 شكوى عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع شكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعّالة على أرض الواقع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعة الاستجابة لها وإحالتها فورًا إلى الجهات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الخدمية.

أكد محافظ الشرقية انه في إطار تفعيل مبادرة المواطن يسأل والمحافظ يستجيب، والتي تم إطلاقها في فبراير ٢٠٢٦، بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة رصد ومتابعة الشكاوى والاستغاثات عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي قام فريق المركز الإعلامي بالمحافظة برصد تعليقات وشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة، إلى جانب متابعة ما يتم تداوله عبر الصفحات العامة، حيث تم رصد (١٣٥) شكوى متنوعة خلال شهر أبريل تصدرتها شكاوى الإنارة وأعمدة الكهرباء، القمامة وتمهيد الطرق والانترلوك، أغطية بالوعات، الكباري، الإشغالات، خطوط سير سيارات الأجرة والتكاتك، تحديثات الحيز العمراني، تعديات البناء العشوائي، الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأسفرت جهود المتابعة والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية عن حل (٨١) شكوى بنسبة إنجاز بلغت ٦٠ ٪، فيما جارٍ متابعة وفحص باقي الشكاوى تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حلول عملية على أرض الواقع وفقاً للإمكانيات المتاحة لكسب ثقة ورضا المواطنين نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

فيما توزعت الشكاوى على ١٩ مركزًا ومدينة وحي، حيث جاءت المراكز الأكثر استجابة للشكاوى ديرب نجم، فاقوس، بلبيس، ههيا، الزقازيق، حي ثان، صان الحجر، أبو كبير، القرين، الحسينية، مشتول السوق وجاءت المديريات الأكثر استجابة للشكاوى: الصحة، الطب البيطري، التضامن الاجتماعي، الطرق، شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أكد المحافظ أن التواصل الفعال مع المواطنين يأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.