ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد

نفذت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التموين بالخارجة، حملة تفتيشية موسعة على محال بيع الأسماك والمنتجات الغذائية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 39 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبفحصها تبيّن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان، أنه على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام المتابعة على تداول السلع الغذائية.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المشتركة؛ لضبط الأسواق والتصدي لتداول الأغذية غير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة.